Волкер: Россия может стать нормальной страной

"Нам всем следовало бы желать, чтобы Россия стала нормальной страной. Все возможно", - сказал он.

По данным Волкера, это будет долгий путь, ведь несколько десятилетий продолжалось промывание мозгов и навязывание культуры смерти, насилия и ненависти.

"Нужно много времени, чтобы это изменить. И изменения начнутся с поражения российских войск. Нам стоило бы желать, чтобы российское общество стало мирным и преуспевающим, россияне жили бы в границах своей страны и были хорошими соседями", - добавил он.

Но спецпредставитель США признает, что "до этого еще далеко".

"Но мы не должны терять надежды, ведь никто не хочет быть в состоянии постоянной войны. Единственные, кто сейчас хотят войны - это россияне", - констатировал он.

По данным на конец марта 2023 года поддержка войны против Украины среди жителей России снизилась до 70%. При этом мобилизации в России боятся больше половины граждан.

Для сравнения, на начало марта 2023 года, поддержка войны в Украине со стороны граждан РФ была на уровне 80%, при этом две трети населения считали, что она идет успешно.