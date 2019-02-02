Волкер закликав Росію негайно звільнити українських моряків

США не продовжуватимуть переговори з Росією до звільнення військовополонених моряків

Специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не будут двигаться дальше в переговорах с Россией пока российская власть не освободит украинских моряков, захваченных возле Керченского пролива. Об этом он сказал во время телефонного брифинга в Брюсселе, передает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Вашингтоне.

"Мы призываем Россию немедленно освободить моряков, чтобы мы попытались вернуться к дипломатическому решению этой проблемы", - заявил Волкер.

Он добавил, что в США знакомы с видео - и фотодоказательствами нападения России на украинские корабли.

"Нам известно и по изображениям, и по видео, и из того, что нам доказывают украинские коллеги, это блокирование прохода через пролив, преследование украинских судов в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые до сих пор задержаны в России", - подчеркнул Волкер.

Спецпредставитель также сообщил, что США рассматривают возможность усиления санкций против России за действия в Керченском проливе.

"Я могу сказать, что и Соединенные Штаты, и Европа рассматривают дополнительные меры, которые могут быть приняты в случае, если Россия не вернет моряков и продолжит контроль над Керченским проливом", - заявил он.

Напомним, Украина совместно с международными партнерами из антироссийской коалиции готовит "Азовский пакет" санкций в ответ на незаконную агрессию России в Керченском проливе.