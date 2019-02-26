Волкер в черговий раз заявив, що США ніколи не визнають анексію Криму

Волкер від імені США наголосив, що Крим - це Україна

В Крымской декларации заявлено, что Соединенные Штаты Америки (США) никогда не признают аннексии Крыма Россией. Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время открытия выставки "Удивительные истории Крыма", передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что "это особый день, ведь сегодня пятая годовщина захвата Крыма Россией".

"И снова от имени США хочу подчеркнуть, что Крым - это Украина. Это было четко заявлено в Крымской декларации, обнародованной государственным секретарем Майком Помпео, что мы не признавали и не будем признавать аннексии Крыма Россией", - заявил Волкер.

В открытии выставки также приняли участие первая леди Марина Порошенко, посол США в Украине Мари Йованович, представители кабинета министров и народные депутаты.

Напомним, Курт Волкер заявил, что США и Европейский союз признают необходимость дальнейших санкциях против РФ.

Также президент Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер обсудили увеличение военного присутствия США в Черном море, противодействие "Северному потоку-2" и российскую агрессию в Азовском море. В частности, Порошенко посетил эсминец "Дональд Кук" ВМС США, который вчера прибыл в Одессу. Президент отметил усиление сотрудничества Украины с США.