Волкер назвав провокаційним рішення РФ про видачу паспортів у ОРДЛО

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що недавнє рішення Росії про видачу паспортів жителям Донбасу порушує Мінські домовленості. Про це він написав у Twitter.

Волкер заявив, що таке рішення президента РФ Володимира Путіна є провокаційним і підриває реалізацію Мінських домовленостей.

"Донбас - це Україна, і люди там - незалежно від вибраної мови - українці. Недавнє рішення Росії про видачу паспортів є вельми провокаційним і прямо з її "книги окупації" і підриває зусилля по реалізації Мінських домовленостей і відновленню контролю України над Донбасом", - написав він.

Нагадаємо, посольство США в Україні засудило указ президента Росії Володимира Путіна щодо російських паспортів для жителів Донбасу. Також президент України Петро Порошенко закликав Захід посилити санкції проти РФ через її дій на Донбасі.

РБК-Україна писало, що ситуацію з російськими паспортами прокоментували у команді Володимира Зеленського. У прес-службі заявили, що ці дії є ще одним наочним підтвердженням для світового співтовариства справжньої ролі Росії як держави-агресора, яка веде проти України війну.