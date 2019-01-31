Волкер назвав план Сайдіка по Донбасу реалізацією мінських угод

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер впевнений, що Сайдік намагається знайти способи співробітництва ООН і ОБСЄ по Донбасу

План представника ОБСЄ в контактній групі Мартіна Сайдіка по врегулюванню на Донбасі є втіленням мінських угод. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу "Прямой".

Волкер зазначив, що Сайдік має певні ідеї співробітництва ООН і ОБСЄ у питанні врегулювання на Донбасі.

"Я знаю, що у нього є ідеї для втілення. Я б сказав, що ця пропозиція або концепція знаходиться в межах імплементації мінських домовленостей", - підкреслив він.

У той же час Волкер зазначив, що "мінські угоди гарні на папері, але їх не втілили в дійсність". Вони не були реалізовані повною мірою, в тому числі тому, що Росія ніколи не дотримувалася повного припинення вогню і не відвела озброєння.

"Це (план Сайдіка, - ред.) втілення, а не заміна "Мінську". Мінські домовленості існують, і важливо, щоб вони були реалізовані. Як я це розумію, мова йде про те, щоб знайти шляхи їх втілення", - додав Вокер.

Зазначимо, Мартін Сайдік пропонує Євросоюзу створити Агентство по відновленню Донбасу, а також виступає за спільну роботу ОБСЄ і ООН для проведення місцевих виборів. Він також пропонує уточнити положення мінських угод.

Нагадаємо, раніше Сайдік підкреслив прихильність мінським угодам і заявив про їх безальтернативність.

До цього Сайдік спростував слова глави МЗС України Павла Клімкіна про спільну з ООН місію на Донбасі.