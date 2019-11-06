Волкер: для мене стала несподіванкою затримка допомоги США для України

Колишній спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що новини про затримку військової допомоги Україні стали для нього несподіванкою. Про це передає "Голос Америки".

Під час свідчень у рамках розслідування щодо імпічменту американського президента Дональда Трампа чиновник Держдепу зазначив, що не знав причини зупинки допомоги.

"Новини про те, що буде затримка, заскочили мене зненацька. Я не знав причини... Це пішло з Офісу управління бюджетом, тож я подумав, що це стосувалось бюджетних питань", - сказав Волкер.

Крім цього, він згадав про зустріч із Дональдом Трампом одразу після обрання Зеленського. Він, Гордон Сондленд і міністр енергетики Рік Перрі намагались переконати американського президента якомога швидше зустрітись із Зеленським у Вашингтоні. Втім, Трамп не виявляв бажання.

"Вони всі корумповані і жахливі люди. Я не хочу витрачати на це часу", - згадав Волкер слова Дональда Трампа. Чиновники намагались переконати американського президента в тому, що нова влада буде боротись з корупцією. Втім, за словами Волкера, Трамп у це не вірив.

"Він сказав: "Це не те, що я чув. Я чув, що Зеленський має жахливих людей у своєму оточенні". І він (Трамп, - ред.) послався на те, що йому говорив адвокат Руді Джуліані. Він сказав: "поговоріть з Руді. Він знає всі ці речі, що в оточенні Зеленського є погані люди". Але це була не інструкція, а просто коментар”.

Крім цього, Курт Волкер заявив, що згодом зв’язатись із Руді Джуліані його просили самі українці. В цьому питанні Офіс президента представляв радник Зеленського Андрій Єрмак.

"Українці хотіли донести повідомлення, що вони відрізняються від того, що було в минулому. Вони вірили, що через спілкування з Джуліані ця інформація могла б дійти до президента".

Водночас Волкер додав, що під час розмови президентів з української сторони мав би бути присутній Андрій Єрмак. Дипломат сказав, що радник Зеленського знав про те, що зустріч в Білому домі залежатиме від рішення про розслідування в Україні щодо Джо Байдена та його сина.

Із попередніх свідчень у Конгресі стало відомо, що адміністрація Трампа наполягала на тому, аби Зеленський зробив публічну заяву про те, що Україна відновить розслідування проти Байдена.

За словами Волкера, Руді Джуліані хотів, аби в цій заяві обов’язково пролунали дві речі: "Burisma" (газова компанія, у раді директорів якої був син Джо Байдена), і "2016".

"Джуліані сказав: якщо там (у заяві, - ред.)нема про "Burisma", і якщо там нема про 2016 рік, тоді це недостовірно. Вони щось приховують". Я сказав: "Тож ви говорите, що в кінці заяви слід просто вставити "Burisma" та 2016 рік, і тоді, на ваш погляд, це було би більш достовірним?" Він відповів: "Так!", - зазначив Волкер.

Також додав, що Андрій Єрмак надіслав йому чернетку заяви, яка не включала згадування про компанію Burisma та 2016 рік. На питання конгресменів, що зрештою сталось із цією заявою, Волкер відповів: "Вона вмерла".

Також Волкер рекомендував почекати, "поки в Україні призначать їхнього власного генпрокурора" та розділяти розслідування щодо газової компанії "Burisma" і втручання у вибори 2016 року.

Водночас, представник Держдепу переконаний - Джо Байден на своїй посаді віце-президента нічого не порушував. Так само він не помітив у телефонній розмові Трампа із Зеленським в липні 2019 року порушень, натяків на "послуга за послугу". І українська влада теж не мала зауважень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональ Трамп скаржився Курту Волкеру на можливе втручання в американські вибори в 2016 році з боку України.