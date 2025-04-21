"Волынянки", которых вы никогда не видели: ТОП-3 забытых версии

Помимо выдающихся внедорожных возможностей "Волыни" (кстати, такое имя официально использовалось только в первые годы выпуска модели) она имела еще одну привлекательную черту. Утилитарный кузов и компактное шасси ЛуАЗика намекали на его многофункциональность и зазывали создать на его базе другие модели. Чем конструкторы время от времени и пользовались.

Балластный тягач ЛуАЗ-2403 (1987 - 1988 гг.)

Немного странно, что наименее привлекательный внешне отечественный автомобиль каким-то образом попал в компанию тех машин, которые выполняли представительские функции. Собственно, вся техника, которая эксплуатировалась на перронах и летном поле гражданских аэропортов, с давних времен играла на публику.

Ведь прибывая в новую страну или новый город, путешественники - пассажиры авиалайнеров - первыми из "местных" видели не что-то, а наземный транспорт воздушной гавани. Поэтому каждое государство и каждый аэропорт старались иметь в своем автопарке машины не только полезные, но и симпатичные. И согласитесь, аэродромный тягач ЛуАЗ-2403 получился значительно интереснее внешне, чем базовая модель -969М.

Несмотря на скромные размеры, малыш ЛуАЗ использовался именно как тягач, ведь имел штатный привод 4х4, тяговую "ползучую" передачу, блокировку "дифа" на случай зимы и колесные редукторы - на случай глубокого снега. Аэродромной машине подняли тяговое усилие на крюке, увеличив передаточное число колесных редукторов, а еще убрали высокую крышу над задней частью кабины. Машина фактически стала пикапом, и все это для того, чтобы было удобнее загружать корму машины балластом - откуда и название класса, к которому ее официально относили. Следовательно, машинка успешно буксировала мелкие грузы, тележки с авиакомпонентами, контейнерами и багажом массой до 3,0 тонн.

Что касается внешности, кроме визуального облегчения кормы тягачик красили в фирменный для аэродромной техники того времени желто-горячий цвет. Машина не была массовой, но известно 164 выпущенных экземпляра - достойная цифра. В наше время модель является настоящей музейной редкостью.

Концепт ХХ века: ЛуАЗ "Прото" (1989 г.)

Когда в конце 1980-х стало понятно, что созданному в середине 1960-х вездеходу ЛуАЗ-969 нужна срочная замена, новую модель для Луцкого завода создали сразу два творческих коллектива. С одной стороны это была модель ЛуАЗ-1301 от заводских конструкторов, а с другой - альтернативная разработка ЛуАЗ-"Прото" от научно-исследовательского института НАМИ.

"Прото" имел очень интересный многофункциональный кузов-трансформер, "таврийский" 1,1-литровый мотор на 53 л.с., привод 4х4, и оригинальную подвеску на алюминиевых рычагах (спереди MacPherson, сзади De Dion). Интересно, что концепт создавался с учетом тогдашних производственных возможностей украинских предприятий. К сожалению, этот очень интересный прототип так и остался в одном экземпляре, который не пережил тех суровых 1990-х годов.

Микрогрузовик ЛуАЗ-13021 (1991 - 1998 гг.)

Экономический кризис 1990-х родил на отечественных автозаводах не один десяток суперсмелых конструкций. Но только считанные единицы из них увидели заводской конвейер и выпускались более-менее заметной серией. Один из таких успешных проектов - ЛуАЗ-13021, созданный на Луцком автозаводе то ли полноприводный пикап, то ли масштабированный в обратную сторону грузовик. Построенная на базе ЛуАЗ-1302 (версия 969-го с мотором "Таврии") машина имела бортовую платформу и грузоподъемность 400 кг. Современный на тот момент "таврийский" 53-сильный двигатель и трансмиссия 4х4 придавали грузовику-вездеходу незаурядные свойства: проходимость уникального уровня плюс уверенное движение по трассе на скорости более 90 км/ч. Сегодня в это трудно поверить, но новой такая машина стоила около 2000 долларов.

Вкратце

Если у кого-то есть сомнения насчет того, что ЛуАЗы когда-то были настолько выдающимися машинами, можно заглянуть на сайты объявлений по продаже машин. И увидеть там, каких денег сегодня стоит работающий внедорожник ЛуАЗ-969 выпуска конца ХХ века.

При подготовке статьи были использованы материалы музеев "Колеса Истории" (г. Киев) и "Фаэтон" (г. Запорожье).