"Уклонист с собакой". ТЦК отреагировал на резонансное видео в соцсетях

На Волыни возник конфликт между работниками ТЦК и военнообязанным, который пытался избежать мобилизации. Во время попытки задержания мужчина оставил собаку на улице
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.
В социальных сетях распространяется видео, на котором видно военнослужащих ТЦК, которые якобы оставили собаку военнообязанного на улице. Однако Волынский областной ТЦК и СП объяснили, что этот отрывок не отражает полной картины событий.
Как отметили в ТЦК, гражданин, изображенный на видео, является нарушителем воинского учета и пытался избежать службы. Он отказался самостоятельно прибыть в территориальный центр, поэтому военнослужащие пригласили его в служебный автомобиль.
Во время этого мужчина оставил собаку и убежал, но позже военные доставили его к транспортному средству, а собаку сопроводили к дому хозяина.
Животное было передано родным военнообязанного, а сам мужчина, учитывая его любовь к животным, был направлен для прохождения службы в кинологическое подразделение.
В ТЦК подчеркнули важность проверки информации и избегания преждевременных выводов, сделанных на основе фрагментарных видео.
Напомним, что в сети рассказали историю о коте, который шесть дней оставался сам в закрытой квартире после того, как его хозяина мобилизовали. В то же время в ТЦК и СП уточнили, что в рамках мобилизационных процессов не всегда есть возможность для решения таких проблем.
Кроме того, во Львовской области вблизи границы с Польшей работники ТЦК остановили автомобиль волонтера из ОО "Спасение животных Харьков". Некоторые добавили, что представители ТЦК были пьяны, однако эти обвинения требуют дополнительной проверки.