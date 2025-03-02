"Уклонист с собакой". ТЦК отреагировал на резонансное видео в соцсетях

В социальных сетях распространяется видео, на котором видно военнослужащих ТЦК, которые якобы оставили собаку военнообязанного на улице. Однако Волынский областной ТЦК и СП объяснили, что этот отрывок не отражает полной картины событий.

Как отметили в ТЦК, гражданин, изображенный на видео, является нарушителем воинского учета и пытался избежать службы. Он отказался самостоятельно прибыть в территориальный центр, поэтому военнослужащие пригласили его в служебный автомобиль.

Во время этого мужчина оставил собаку и убежал, но позже военные доставили его к транспортному средству, а собаку сопроводили к дому хозяина.

Животное было передано родным военнообязанного, а сам мужчина, учитывая его любовь к животным, был направлен для прохождения службы в кинологическое подразделение.

В ТЦК подчеркнули важность проверки информации и избегания преждевременных выводов, сделанных на основе фрагментарных видео.