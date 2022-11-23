Волынская область без света: появились ориентировочные сроки возобновления

В результате масштабной атаки армии РФ на энергетическую инфраструктуру Украины на Волыни возникли проблемы с электроснабжением. Ряд городских голов области подтвердили перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Луцк" .

В Волынской области в результате ракетных обстрелов россиянами произошли перебои с электроснабжением. Городские головы Луцка, Ковеля и Нововолынска заявили об обесточивании своих городов.

Нарушения в работе сетей привели к массовым аварийным отключениям по всей области. Специалисты "Волыньоблэнерго" прогнозируют, что смогут возобновить стабильный уровень электроснабжения до 15 часов 24 ноября.

Ранее стало известно о полном обесточивании Кривого Рога. В городе начали спасательную операцию по подъему на поверхность находившихся в забое горняков. Пассажиры метротрама уже эвакуированы.

В свою очередь в Киевской области света не будет на протяжении суток. Из-за перебоев с электроснабжением также ввели ограничения на водоснабжение. Городские председатели и руководители военных администрации анонсировали открытие пунктов несокрушимости.