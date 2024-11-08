На Волыни задержали "крота" разведки РФ в одном из ТЦК: что известно (фото)

Служба безопасности Украины задержала "крота" российской разведки в одном из военкоматов Волынской области. ГРУ вышло на него из-за родственников в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Военная контрразведка Службы безопасности при содействии командования Вооруженных сил Украины задержала российского агента, готовившего новую серию воздушных ударов РФ по Волыни", - говорится в сообщении.

Что известно о предателе

Им оказался 30-летний военнослужащий, проходивший службу в подразделении охраны местного ТЦК.

"Он попал в поле зрения оккупантов через своих родственников в России, с которыми поддерживал контакт и разделял антиукраинские взгляды", - отметили в СБУ.

Чем занимался агент РФ

Мужчина пытался установить и передать агрессору места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции.

"Чтобы выполнить эту задачу, агент на служебном авто объезжал местность под видом рабочих поездок и фиксировал расположение военных объектов. Также он пытался выявить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ для совершения вражеских обстрелов "в обход" украинской ПВО", - рассказали в ведомстве.

Полученную информацию агент направлял своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.