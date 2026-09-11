На Волыни "подрезали" авто ТЦК: четверо военных в больнице

Инцидент произошел в четверг, 10 сентября, в Камень-Каширском районе. Мужчина 1990 года рождения за рулем собственного транспорта "подрезал" служебный автомобиль военных. В результате маневра машина группы оповещения потеряла управление и столкнулась с электроопорой.

В результате аварии ранения получили четверо военных ТЦК, которые находились в салоне.

"В результате ДТП двое военнослужащих получили серьезные травмы. Водитель служебного автомобиля находится в тяжелом состоянии, пассажир - в состоянии средней тяжести", - сообщили в ТЦК.

Еще двое находившихся на заднем сидении военных отделались ссадинами и ушибами.

Правоохранители уже задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи решают вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 350 УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.