В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, часть вагонов перевернулась

Восемь вагонов поезда сошли с рельсов возле станции "Котельниково". По словам очевидцев, авария произошла из-за водителя грузовика, который выехал на железнодорожный переезд.

Всего в поезде находились около 800 пассажиров. В экстренных службах, как пишут российские СМИ, утверждают, что пострадать могли до сотни человек. Между тем Shot сообщает о 37 раненых, среди которых шестеро детей. В частности госпитализирован и водитель грузовика.

Позже в РЖД подтвердили информацию о том, что авария произошла из-за водителя "КАМАЗа", который выехал на железнодорожный переезд.