RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Волгоградской области атакован арсенал, там хранили иранскую баллистику, - ЦПД

Фото: в Волгоградской области мог быть атакован арсенал (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Волгоградской области России, вероятно, был атакован склад с российским оружием. Вероятно, там могли хранить иранские баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

По его словам, был атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.

"Там сохранялась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним", - отметил Коваленко.

Стоит отметить, что в сети ночью сообщали о взрывах в Котлубане и "прилете" по складу с оружием войск РФ. Там вспыхнул пожар, а местные жители заявляют о детонации.

 

В сети также сообщают о пожаре на военном аэродроме "Балтимор" в Ейске Краснодарского края. Местные паблики пишут, что там могли хранить ракеты "Кинжал".

 

Ночные взрывы в России

Как ранее сообщалось, сегодня ночью было громко в нескольких областях России. Кроме Волгоградской области и Краснодарского края, взрывы раздавались в Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской, Воронежской и Саратовской областях.

При этом министерство обороны РФ утверждает, что российская ПВО ночью уничтожила 125 дронов над семью регионами и Азовским морем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВзрывВойна в УкраинеВойна России против Украины