RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Волейбольна збірна України розгромила Туніс на ЧС-2022

Фото: Український волейболісти святкують перший успіх на Мундіалі (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою над збірною Тунісу завершився другий матч на волейбольному чемпіонаті світу-2022 для національної команди України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу, група A, 2-й тур

Україна – Туніс – 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

У дебюті зустрічі "синьо-жовті" швидко припинили спробу африканців піти у відрив. Максимум, на який українська команда відпустила Туніс, склав усього 4 пункти. Та покращена в порівнянні зі стартовим матчем проти сербів гра в кожній фазі дозволили збірній України завершити сет із аналогічною перевагою (25:21).

У другій партії українці вже повністю контролювали хід поєдинку. На різних відрізках сету "синьо-жовті" тримали тунісців на безпечній відстані – від трьох до семи очок. У цьому ж "коридорі" команди й завершили. Збірна України впевнено подвоїла перевагу (25:19).

Нарешті в третьому сеті підопічні Угіса Крастіньша буквально зім'яли збірну Тунісу. На піку українці "везли" супернику +14 пунктів. Щоправда, за рахунку 24:10 на власну користь збірна України трохи розслабилася і дозволила африканцям набрати п'ять очок поспіль.

Та перемога української команди залишилася надупевненою. Найрезультативнішими в складі "синьо-жовтих" знову виявився дует Олега Плотницького (14 очок) та Василя Тупчія (12).

В іншому матчі квартету збірна Сербії впевнено розібралася з Пуерто-Ріко (3:0). Саме представник Центральної Америки стане суперником збірної України в 3-му турі. Поєдинок відбудеться 31 серпня.

До слова, футбольна збірна України втрималася в топ-30 оновленого рейтингу ФІФА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниЧемпіонат світуВолейбол