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Волейбольная сборная Украины потерпела третье поражение на Евро-2023

Варна, Суббота 02 сентября 2023 22:34
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Волейбольная сборная Украины потерпела третье поражение на Евро-2023 Фото: "Сине-желтые" уступили хозяевам турнира (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины проиграла сборной Болгарии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы, мужчины, группа B

Болгария – Украина – 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:23)

В первом сете "сине-желтые" захватили инициативу с первых минут. Украинские волейболисты на протяжении всей партии держались впереди хозяев на несколько пунктов. Так подопечные Угиса Крастиньша гарантировали комфортную концовку и завершили сет с +5.

Впрочем, болгарская сборная взяла реванш во второй партии. Она методически наращивала собственное преимущество и привезла украинцам 8 очков отставания. По тому же сценарию прошел и третий сет. Отличие – лишь итоговый дефицит "сине-желтых". В этот раз сборная Украины проиграла пять пунктов.

Команда Крастиньша пыталась навязать конкуренцию в четвертой партии. Болгария постоянно вела в счете, но украинская команда держалась рядом. В конце сета "сине-желтые" даже подобрались к болгарам на расстояние двух пунктов, но дожать оппонентов не смогли.

Итак, сборная Украины в третий раз подряд проиграла на Евро-2023. "Сине-желтые" оказались на дне секстета B с минимальными шансами на выход из группы. Теперь украинцы обязаны побеждать в остальных матчах. Ближайший поединок – против Финляндии 4 сентября.

К слову, ранее сборная Украины на тай-брейке проиграла Хорватии во втором туре Евро-2023.

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