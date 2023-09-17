Волейбольная сборная Украины потерпела второй разгром в квалификации к Олимпиаде-2024

Олимпиада-2024, квалификация, женщины

Сербия – Украина – 3:0 (25:18, 25:18, 25:16)

В дебюте встречи украинские девушки пытались держаться рядом с балканками. Но постепенно сербские волейболистки захватили инициативу полностью и ушли в отрыв. На пике их преимущество составляло 9 пунктов. "Сине-желтые" смогли отыграть всего 2 очка.

А вот во втором сете сборная Украины даже немного полидировала. Впрочем, попытка подопечных Ивана Петкова уйти в отрыв провалилась. Сербки легко отыгрались с -2 и уже к середине партии вышли на 5-очковый рубеж преимущества. А на финише балканки привезли те же 7 пунктов преимущества.

По привычному сценарию прошел и третий сет. На старте "сине-желтые" держались рядом с соперницами, но впоследствии начали отставать. Сборная Сербии уверенно чувствовала себя на протяжении всего отрезка. Как следствие, закрыли балканки партию и матч с +9 и возглавила группу A отбора.

В свою очередь сборная Украины остается на дне турнирной таблицы после поражений от китаянок и сербок. Следующий поединок "сине-желтые" сыграют против Доминиканской Республики. Матч состоится 19 сентября.