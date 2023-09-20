Волейбольная сборная Украины проиграла Нидерландам в квалификации к Олимпиаде-2024

Олимпиада-2024, квалификация, женщины

Нидерланды – Украина – 3:0 (25:23, 25:21, 25:16)

В дебюте встречи "сине-желтые" пытались играть на равных с нидерландками. Впрочем, "оранжевые" постепенно захватили инициативу и сумели оторваться на 5 пунктов к середине сета. Украинские девушки выдали неплохой отрезок на исходе сета, но все же минимально уступили.

Такая концовка партии, очевидно, пошатнула эмоциональное состояние сборной Украины. По крайней мере, итоговое отставание в двух последующих сетах только росло. Хотя под занавес второй партии подопечные Ивана Петкова героически сравняли счет (19:19). Однако в концовке сумели взять лишь два очка против шести у Нидерландов.

Равной была игра до середины третьего сета (14:14). Но в этот момент нидерландки сумели включить более высокие скорости, а украинские волейболистки за ними банально не успевали. Как следствие, "сине-желтые" проиграла решающий отрезок (2:11) и потерпели четвертое поражение подряд.

Очередная неудача лишила сборную Украины даже призрачных шансов поехать на Игры-2024. Теперь девушки Петкова будут играть только за свой престиж. Следующий матч – 22 сентября против Канады.