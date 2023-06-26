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Волейбольная сборная Украины уступила в финале Золотой Евролиги

Фото: сборная Украины по волейболу уступила Турции в финале Золотой Евролиги (cev.eu)
Автор: Максим Шушко

Национальная команда Украины уступила сборной Турции в финале волейбольной Золотой Евролиги-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Золотая Евролига-2023. Финал

Турция – Украина – 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6)

Украинцы одержали уверенную победу в первом сете с отрывом в счете в 11 очков. В первой половине второй партии украинские волейболисты имели преимущество в 1 пункт, однако турки переломили инициативу, вышли вперед и одержали победу в сете.

В третьем сете Украина отыграла два сетбола, однако минимальное преимущество наконец получила Турция, 26:24. Впоследствии украинцы все же смогли сравнять общий счет в матче и одержали победу со счетом 22:25.

Решающий пятый сет Турция начала с трех подряд набранных очков и, все таки, одержала победу в матче.

Поражение в финале стало для сборной Украины первым в сезоне Золотой Евролиги. Несмотря на это, украинские волейболисты гарантировали себе путевку в Кубок претендентов. Турнир пройдет 27-30 июля в Дохе, а на кону будет стоять место в Лиге наций.

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