Волейбольная сборная Украины уступила в финале Золотой Евролиги

Золотая Евролига-2023. Финал

Турция – Украина – 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6)

Украинцы одержали уверенную победу в первом сете с отрывом в счете в 11 очков. В первой половине второй партии украинские волейболисты имели преимущество в 1 пункт, однако турки переломили инициативу, вышли вперед и одержали победу в сете.

В третьем сете Украина отыграла два сетбола, однако минимальное преимущество наконец получила Турция, 26:24. Впоследствии украинцы все же смогли сравнять общий счет в матче и одержали победу со счетом 22:25.

Решающий пятый сет Турция начала с трех подряд набранных очков и, все таки, одержала победу в матче.

Поражение в финале стало для сборной Украины первым в сезоне Золотой Евролиги. Несмотря на это, украинские волейболисты гарантировали себе путевку в Кубок претендентов. Турнир пройдет 27-30 июля в Дохе, а на кону будет стоять место в Лиге наций.