Волейбольная сборная Украины получила соперников в отборе на Олимпиаду-2024

В швейцарской Лозанне определили состав групп квалификационного турнира перед Олимпиадой. В общей сложности за путевки на Игры-2024 будут соревноваться 24 национальных команды.

Сборная Украины попала в группу A. Там соперниками команды Угиса Крастиньша станут Бразилия, Италия, Иран, Куба, Германия, Чехия и Катар. Отборочные матчи сыграют 30 сентября-8 октября. На Олимпийские игры поедут две лучшие команды.

Впоследствии еще пять счастливчиков определят согласно мировому рейтингу и географическому принципу. Всего на парижской Олимпиаде сыграют 12 волейбольных команд. Одно место зарезервировано за хозяевами – сборной Франции.

В прошлом году сборная Украины стала сенсацией ЧМ-2022. "Сине-желтые" неожиданно дошли до четвертьфинала волейбольного Мундиаля. Там ребята Крастиньша драматически уступили Словению (1:3).