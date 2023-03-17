RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Волейбольная сборная Украины получила соперников в отборе на Олимпиаду-2024

Фото: Сборная Украины на чемпионате мира-2022 (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Семерых конкурентов в борьбе за олимпийскую лицензию на Игры 2024 года в Париже будет иметь мужская сборная Украины по волейболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

В швейцарской Лозанне определили состав групп квалификационного турнира перед Олимпиадой. В общей сложности за путевки на Игры-2024 будут соревноваться 24 национальных команды.

Сборная Украины попала в группу A. Там соперниками команды Угиса Крастиньша станут Бразилия, Италия, Иран, Куба, Германия, Чехия и Катар. Отборочные матчи сыграют 30 сентября-8 октября. На Олимпийские игры поедут две лучшие команды.

Впоследствии еще пять счастливчиков определят согласно мировому рейтингу и географическому принципу. Всего на парижской Олимпиаде сыграют 12 волейбольных команд. Одно место зарезервировано за хозяевами – сборной Франции.

В прошлом году сборная Украины стала сенсацией ЧМ-2022. "Сине-желтые" неожиданно дошли до четвертьфинала волейбольного Мундиаля. Там ребята Крастиньша драматически уступили Словению (1:3).

К слову, Украина завершила выступления в еврокубках на 14-й строчке таблицы коэффициентов УЕФА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаСборная УкраиныВолейбол