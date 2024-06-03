Волейбольная сборная Украины получила соперника в Финале четырех Золотой Евролиги

"Сине-желтые" завершили групповой этап турнира на 3-й строчке. Подопечные Рауля Лосано набрали 13 очков, одержав четыре победы при двух поражениях.

В полуфинале Золотой Евролиги-2024 сборная Украины встретится с Чехией. Турнирные пути команд пересекались в основной сетке соревнований. Тогда в четырех сетах сильнее оказалась чешская команда (3:1).

Матч Чехия – Украина состоится 15 июня в хорватском Осиеке (20:00). Во втором полуфинале сойдутся сборные Хорватии и Эстонии. Победители пар разыграют "золото" турнира 16 июня, а неудачники в тот же день будут противостоять друг другу в битве за 3-е место.

Победитель Золотой Евролиги-2024 заработает 100 тысяч евро. В прошлом году сборная Украины дошла до финала соревнований. Там "сине-желтые" досадно уступили сборной Турции на тай-брейке (2:3).