RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Волейбольная сборная Украины получила соперника в Финале четырех Золотой Евролиги

Фото: "Сине-желтые" поборются за награды (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Мужская национальная команда Украины по волейболу пробилась в четверку лучших в нынешнем розыгрыше Золотой Евролиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

"Сине-желтые" завершили групповой этап турнира на 3-й строчке. Подопечные Рауля Лосано набрали 13 очков, одержав четыре победы при двух поражениях.

В полуфинале Золотой Евролиги-2024 сборная Украины встретится с Чехией. Турнирные пути команд пересекались в основной сетке соревнований. Тогда в четырех сетах сильнее оказалась чешская команда (3:1).

Матч Чехия – Украина состоится 15 июня в хорватском Осиеке (20:00). Во втором полуфинале сойдутся сборные Хорватии и Эстонии. Победители пар разыграют "золото" турнира 16 июня, а неудачники в тот же день будут противостоять друг другу в битве за 3-е место.

Победитель Золотой Евролиги-2024 заработает 100 тысяч евро. В прошлом году сборная Украины дошла до финала соревнований. Там "сине-желтые" досадно уступили сборной Турции на тай-брейке (2:3).

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий рабочей недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныВолейболЕвролига