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Волейбольная сборная Украины получила календарь в отборе на Олимпиаду-2024

Фото: Сборная Украины перед одним из поединков Золотой Евролиги (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

График матчей в квалификационном турнире по волейболу перед Олимпийскими играми 2024 года узнала национальная команда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voleyball World.

Высокая позиция "сине-желтых" в рейтинге сборных позволила команде Угиса Крастиньша попасть в отбор. В данный момент сборная идет на 15-й позиции в классификации Международной федерации волейбола.

Украина попала в квалификационную группу, которая будет соревноваться в Бразилии. Там соперниками "сине-желтых" будут хозяева турнира, а также национальные команды Кубы, Ирана, Италии, Катара, Чехии и Германии. Первый матч украинцы сыграют 1 октября.

Восьмерка сборных будет бороться за две путевки на Игры в Париже. На Олимпиаде в общей сложности сыграют 12 национальных команд. Хозяйка соревнований – Франция – попала на турнир автоматически.

Расписание матчей сборной Украины в квалификации к Олимпиаде-2024:

  • Куба – Украина, 1 октября, 02:30
  • Иран – Украина, 2 октября, 02:30
  • Италия – Украина, 3 октября, 23:00
  • Бразилия – Украина, 5 октября, 02:30
  • Украина – Катар, 6 октября, 23:00
  • Украина – Чехия, 7 октября, 23:00
  • Украина – Германия, 8 октября, 23:00

К слову, ранее сборная Украины досрочно пробилась в Финал четырех Золотой Евролиги-2023.

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