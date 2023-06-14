Волейбольная сборная Украины получила календарь в отборе на Олимпиаду-2024

Высокая позиция "сине-желтых" в рейтинге сборных позволила команде Угиса Крастиньша попасть в отбор. В данный момент сборная идет на 15-й позиции в классификации Международной федерации волейбола.

Украина попала в квалификационную группу, которая будет соревноваться в Бразилии. Там соперниками "сине-желтых" будут хозяева турнира, а также национальные команды Кубы, Ирана, Италии, Катара, Чехии и Германии. Первый матч украинцы сыграют 1 октября.

Восьмерка сборных будет бороться за две путевки на Игры в Париже. На Олимпиаде в общей сложности сыграют 12 национальных команд. Хозяйка соревнований – Франция – попала на турнир автоматически.

Расписание матчей сборной Украины в квалификации к Олимпиаде-2024: