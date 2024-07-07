Волейбольная сборная Украины драматически проиграла Египту "бронзу" Кубка претендентов

Кубок претендентов, 1/4 финала

Египет – Украина – 3:2 (21:25, 25:20, 20:25, 25:17, 15:13)

После ровного дебюта "сине-желтые" ушли в отрыв с середины первого сета. На пике преимущество сборной Украины составило 7 пунктов. Этот отрыв обеспечил подопечным Рауля Лосано более-менее спокойную концовку отрезка и счет 1:0 в пользу отечественных волейболистов.

Следующие две партии прошли по схожему сценарию и даже завершились с одинаковым счетом – 25:20. Правда, в первом случае верх взяли египтяне, а во втором – "сине-желтые". Однако "фараоны" лидировали фактически на протяжении всего сета. В свою очередь Украина была успешнее в эндшпиле партии.

Далее сборная Египта завладела инициативой. В течение четвертого сета африканцы методически увеличивали собственное преимущество. Пик отрыва "фараонов" – 10 пунктов. Украинская команда смогла сократить отставание всего на два пункта.

Решающая пятая партия стала настоящей драмой. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки. В частности, прямо перед финишем цифры на табло были равными (12:12). В решающих розыгрышах "сине-желтые" взяли всего одно очко, а вот египетские волейболисты выиграли три и завоевали бронзовые награды турнира.