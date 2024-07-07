RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Волейбольная сборная Украины драматически проиграла Египту "бронзу" Кубка претендентов

Фото: Максим Дрозд и Виктор Шаповал останавливают атаку "фараонов" (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по волейболу уступила сборной Египта в битве за третье место Кубка претендентов-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок претендентов, 1/4 финала

Египет – Украина – 3:2 (21:25, 25:20, 20:25, 25:17, 15:13)

 

После ровного дебюта "сине-желтые" ушли в отрыв с середины первого сета. На пике преимущество сборной Украины составило 7 пунктов. Этот отрыв обеспечил подопечным Рауля Лосано более-менее спокойную концовку отрезка и счет 1:0 в пользу отечественных волейболистов.

Следующие две партии прошли по схожему сценарию и даже завершились с одинаковым счетом – 25:20. Правда, в первом случае верх взяли египтяне, а во втором – "сине-желтые". Однако "фараоны" лидировали фактически на протяжении всего сета. В свою очередь Украина была успешнее в эндшпиле партии.

Далее сборная Египта завладела инициативой. В течение четвертого сета африканцы методически увеличивали собственное преимущество. Пик отрыва "фараонов" – 10 пунктов. Украинская команда смогла сократить отставание всего на два пункта.

Решающая пятая партия стала настоящей драмой. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки. В частности, прямо перед финишем цифры на табло были равными (12:12). В решающих розыгрышах "сине-желтые" взяли всего одно очко, а вот египетские волейболисты выиграли три и завоевали бронзовые награды турнира.

К слову, ранее сборная Украины триумфовала в Золотой Евролиге в Осиеке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныВолейбол