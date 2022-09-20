Волейбольная Суперлига обнародовала календарь сезона 2022/23: когда начнется чемпионат

Очередной чемпионат Украины начнется 22 сентября в Черновцах. Все поединки в четверг-воскресенье примет спортивный комплекс "Маленький Париж".

В стартовый день соревнований пройдет два матча – слобожанский "Прометей" встретится с "Баркомом-сборной Украины U-18" (16:00), а харьковская "Юридическая академия" примет тростянецкую "МХП-Винницу" (19:00). В пятницу "Решетиловка" из Полтавской области встретится с тернопольской "Полицией охраны" (16:00), а житомирское "Полесье-Житичи" сыграет против "Эпицентра-Подолян" из Городка (19:00).

На выходных поединки будут играть в двух слотах – 12:00 и 15:00/16:00. В субботу "МХП-Винницу" проэкзаменует "Прометей", а "Барком" будет противостоять "Юридической академии". Наконец в воскресенье состоится поединок "Эпицентра" и "Решетиловки". В свою очередь "Полиция охраны" встретится с "Полисьям-Житичи".

Суперлига в этом году состоит из регулярного чемпионата в 9 туров и плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы будут играть до двух побед. Зато финал разыграют до трех побед в пяти матчах. В сезоне 2022/23 впервые используют систему видеочелленджей.