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Волейбольная Суперлига обнародовала календарь сезона 2022/23: когда начнется чемпионат

Фото: "Прометей" перед стартом нового сезона (facebook.com/pvlu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Профессиональная волейбольная лига Украины объявила расписание 1-го тура грядущего сезона в мужской Суперлиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Очередной чемпионат Украины начнется 22 сентября в Черновцах. Все поединки в четверг-воскресенье примет спортивный комплекс "Маленький Париж".

В стартовый день соревнований пройдет два матча – слобожанский "Прометей" встретится с "Баркомом-сборной Украины U-18" (16:00), а харьковская "Юридическая академия" примет тростянецкую "МХП-Винницу" (19:00). В пятницу "Решетиловка" из Полтавской области встретится с тернопольской "Полицией охраны" (16:00), а житомирское "Полесье-Житичи" сыграет против "Эпицентра-Подолян" из Городка (19:00).

На выходных поединки будут играть в двух слотах – 12:00 и 15:00/16:00. В субботу "МХП-Винницу" проэкзаменует "Прометей", а "Барком" будет противостоять "Юридической академии". Наконец в воскресенье состоится поединок "Эпицентра" и "Решетиловки". В свою очередь "Полиция охраны" встретится с "Полисьям-Житичи".

Суперлига в этом году состоит из регулярного чемпионата в 9 туров и плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы будут играть до двух побед. Зато финал разыграют до трех побед в пяти матчах. В сезоне 2022/23 впервые используют систему видеочелленджей.

К слову, ранее "Прометей" узнал соперников в Лиге чемпионов среди женщин.

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