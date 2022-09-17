Волейбольний "Прометей" отримав суперників у групі жіночої Ліги чемпіонів

Жіночий волейбольний "Прометей" зі Слобожанського дізнався опонентів на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування .

Вітчизняний гранд розпочне боротьбу в основній сітці головного єврокубка. "Прометей" за підсумками жеребкування потрапив до квартету B.

Там суперниками українських волейболісток стануть італійський "Веро Воллей", французький "Волеро Ле-Канне" та румунський "Волей Альба Блаж". У попередньому сезоні "Прометей" пройшов кваліфікацію Ліги чемпіонів і фінішував останнім у групі.

Цьогоріч за вихід у плей-офф боротьбу поведуть 20 клубів. Їх розділили на п'ять квартетів. До стадії матчів на виліт потраплять усі переможці груп і три найкращих команд серед тих, що фінішують другими.

Раніше чоловіча збірна України отримала запрошення у кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор-2024. "Синьо-жовті" вперше боротимуться за путівку на Олімпіаду восени 2023 року.