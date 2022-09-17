ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Волейбольний "Прометей" отримав суперників у групі жіночої Ліги чемпіонів

Новость на русском →
Субота 17 вересня 2022 13:39
Волейбольний "Прометей" отримав суперників у групі жіночої Ліги чемпіонів Фото: "Прометей" у фіналі Кубка України-2022 (prometeyvc.com)
Автор: Антон Федорців

Жіночий волейбольний "Прометей" зі Слобожанського дізнався опонентів на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Вітчизняний гранд розпочне боротьбу в основній сітці головного єврокубка. "Прометей" за підсумками жеребкування потрапив до квартету B.

Там суперниками українських волейболісток стануть італійський "Веро Воллей", французький "Волеро Ле-Канне" та румунський "Волей Альба Блаж". У попередньому сезоні "Прометей" пройшов кваліфікацію Ліги чемпіонів і фінішував останнім у групі.

Цьогоріч за вихід у плей-офф боротьбу поведуть 20 клубів. Їх розділили на п'ять квартетів. До стадії матчів на виліт потраплять усі переможці груп і три найкращих команд серед тих, що фінішують другими.

Раніше чоловіча збірна України отримала запрошення у кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор-2024. "Синьо-жовті" вперше боротимуться за путівку на Олімпіаду восени 2023 року.

Волейбольний &quot;Прометей&quot; отримав суперників у групі жіночої Ліги чемпіонів

До слова, українка Магучіх потрапила в список номінантів на звання найкращої легкоатлетки Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга чемпіонів Волейбол
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки