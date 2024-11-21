Волейболисты украинского клуба не вернулись на родину после поединка еврокубка
По меньшей мере, два игрока волейбольной команды "Решетиловка" остались за границей после матча Кубка Вызова против бельгийского "Менена".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.
Точно известно, что не вернулись Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак. По другим данным, таких игроков трое. В клубе ситуацию пока не комментируют.
27-летний Оробко – уроженец города Стебник Львовской области. Раньше некоторое время играл в командах Польши. В этой стране сейчас выступает его младший брат, по некоторым данным уже получивший польское спортивное гражданство. Шавраку 33 года, он родом из Сум. В свое время успел поиграть в Италии, Австрии и ОАЭ.
Клуб "Решетиловка", представляющий одноименный городок Полтавщины, основан в 2019 году. В прошлом чемпионате страны занял пятое место, что дало ему право дебютировать в европейском Кубке Вызова. В первом раунде команда прошла фарерский "Клаксвик" (3:1, 3:0). Однако во втором – дважды уступила "Менену" (оба матча – 0:3) и вылетела из соревнований.
Побег спортсменов из Украины: что известно
Подобные случаи еще не приобрели массовый характер, однако в последнее время участились. Осенью 2024 года было по крайней мере три громких побега.
В начале сентября футбольный голкипер Денис Шелихов переплыл реку Тиса, чтобы перейти в белорусскую "Славию-Мозырь". Позже стало известно, что он тщательно готовился именно к такому варианту бегства: в течение двух месяцев тренироваться плавать с ластами.
Также в сентябре не вернулись с зарубежных сборов экс-тренер баскетбольного клуба "Черкасские Мавпы" Артем Слипенчук и игрок молодежной сборной и БК "Запорожье" Артем Покоенко. Федерация баскетбола пожизненно дисквалифицировала нарушителей.
А в октябре, после выступлений хоккейного "Сокола" в Континентальном кубке в Италии, исчезли два известных хоккеиста. Столичная команда недосчиталась нападающего Романа Благого и защитника Владимира Алексюка. Благой еще в августе вызывался в сборную на матчи олимпийской квалификации.
Ранее Международная федерация по плаванию сняла запрет на соревнования российских команд.
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