Вокзали, готелі та ТРЦ: у Києві перевіряють масове мінування

"Сьогодні заміновані ТРЦ і декілька готелів. ТРЦ - "Україна", "Гулівер" та "Глобус". Щодо назв готелів сказати не можу", - повідомила вона.

На місцях вже працюють правоохоронці та вибухотехніки.

До цього "Укрзалізниця" заявила про отримання повідомлення про мінування Центрального та Південного залізничних вокзалів. На час перевірки вокзалів їх робота буде обмежена.

Потяги курсуватимуть за графіком, але посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.