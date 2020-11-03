Британія підвищила рівень терористичної загрози

Фото: Лондон (pixabay.com)

Влада Великобританії підвищила рівень терористичної загрози в країні. Новий рівень є четвертим за п'ятибальною шкалою терористичної загрози.

Про це повідомляє BBC News.

Рівень терористичної загрози у Великобританії залишався "істотним" з листопада минулого року. І тільки сьогодні його підвищили до "серйозного".

Останній "критичний" рівень терористичної загрози вводили в травні 2017 року після теракту в Манчестері.

Нагадаємо, увечері 2 листопада у Відні група терористів влаштувала стрілянину біля синагоги. Також терористи атакували ще ряд об'єктів в австрійській столиці. За останніми даними, постраждали більше ніж 20 людей, також є загиблі.

Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав серію атак у Відні "жахливим терактом", а також повідомив про ліквідацію одного з терористів.

Крім того, правоохоронці затримали одного з підозрюваних у скоєнні теракту у Відні. Місцеві ЗМІ пишуть, що затриманий є відомим ісламістом.

Також правоохоронці затримали 14 осіб, які входили в оточення терориста.