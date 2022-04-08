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Вокзал у Краматорську обстріляли касетним Іскандером, відомо про 30 загиблих, - ОВА

Фото: у Краматорську окупанти обстріляли вокзал (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Юрченко

Залізничний вокзал в місті Краматорськ (Донецька область) обстріляли касетним Іскандером. Наразі відомо про десятки загиблих та сотню поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Зазначається, що на момент удару на залізничному вокзалі були тисячі людей. Наразі на місці працюють рятувальники і поліція.

"Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України. Рашисти добре знали, куди ціляться і чого хочуть: вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, хочуть знищити все українське", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі Укрзалізниці додали, що під час ракетного обстрілу загинули щонайменше 30 осіб, ще понад 100 отримали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську.

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КраматорськДонецька областьВійна Росії проти України