Аэродромы, порты и НПЗ. Топ самых успешных операций ГУР против России

Россия регулярно обстреливает Украину дальнобойными ракетами и дронами, нанося удары по всей территории страны. Украина долгое время не могла ответить тем же, для чего просила и продолжает просить у западных партнеров оружие дальнего действия.

Параллельно с этим украинские производители взялись за разработку собственного "дальнобоя" и уже через короткий промежуток времени первые образцы стали бить по стратегическим целям далеко в тылу России. Чтобы противостоять противнику, у которого кратно больше средств, ресурсов и людей, Силы обороны вынуждены прибегать к разным способам, как ослабить военный потенциал врага не только на передовой, но и внутри его страны.

НПЗ и нефтебазы России – взрываются и выходят из строя

Первые взрывы на нефтеперерабатывающих заводах и базах в России стали звучать вначале 2024 года. В российской прессе периодически сообщали о "хлопках" на НПЗ и уверяли, что последствия их ликвидированы, а предприятия не пострадали. Но долго скрывать итоги украинских атак не вышло, тем более, их дальность росла в геометрической прогрессии.

К примеру, уже 31 января украинские разведчики успешно ударили дроном по НПЗ "Невский мазут" в Санкт-Петербурге, который находится чуть больше чем в 800 км от Украины, если двигаться по прямой. В этой операции примечательно то, что беспилотник пытались сбить с помощью ЗРК С-400 – едва ли не самой эффективной противовоздушной системой, имеющейся на вооружении РФ. Тем не менее, по дрону из С-400 попасть не смогли и БПЛА успешно "упал" на один из резервуаров, хотя пропагандисты сообщили, что на завод посыпались осколки от беспилотника.

"Показательно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели", – пояснил источник в спецслужбах.

О последствиях традиционно умолчали – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал произошедшее "инцидентом" и заявил, что ничего не пострадало. Работники НПЗ были более конкретны в описании последствий – записывая видео, один из петербуржцев комментирует: "Разнесло, нах*й, пол базы".

МЧС в Санкт-Петербурге (фото: Getty Images)

23 марта инцидент произошел уже в Самарской области (около 900 км от Украины), на Новокуйбышевском НПЗ, который входит в структуру корпорации "Роснефть". Завод был одним из крупнейших поставщиков и основных производителей для реактивных двигателей, а мощность предприятия – 8,3 млн тонн нефти.

Сначала о взрывах сообщили местные Telegram-каналы, информация быстро разошлась по социальным сетям и позже появился комментарий от властей. Они сообщили, что НПЗ был атакован беспилотниками, в результате чего загорелась колонна первичной переработки нефти. На следующий день представители завода сообщили, что он временно закрыт. В ГУР не стали сообщать, чем ударили по предприятию, ограничившись парой слов.

"Мы можем лишь констатировать, что инцидент там был. В том числе этот объект используется в военных целях", – заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

2 апреля украинские спецслужбы превзошли самих себя и атаковали завод первичной переработки нефти в городе Нижнекамск (Татарстан), находящийся более чем в тысяче км от Украины. Параллельно с этим дроны ударили по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. Позже стало известно, что в Елабуге БПЛА поразили завод по сборке иранских дронов, которые в России называют "Герань-2".

Завод атаковал украинский дальнобойный дрон – от удара пострадала установка первичной обработки нефти, вследствие чего возник пожар. Мощность установки – 8 млн тонн нефти, что составляет 2,6% от общей годовой переработки РФ. Завод в Татарстане входит в пятерку крупнейших НПЗ России.

Местные власти в свойственной им манере сообщили, что ни в Елабуге, ни в Нижнекамске особых повреждений не было, но местные жители с ними не соглашались и публиковали видео с пожарами и разрушенными зданиями. Источники РБК-Украина в ГУР сообщили, что спецоперация стала возможна благодаря совместным действиям разведки и СБУ.

"Продолжаем систематически работать над тем, чтобы у России было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы и в дальнейшем будем перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет России", – заявил источник.

Новошахтинский НПЗ (фото: РосСМИ)

20 апреля произошла очередная атака – на этот раз ударили по нефтебазе "Лукойл" в Смоленской области (около 300 км). Губернатор области Василий Анохин подтвердил, что под удар попал "объект топливно-энергетического комплекса", а очевидцы прямо заявили, что беспилотники поразили базу компании "Лукойл-Центрнефтепродукт", которая находится в Кардымово.

Позже в российском минобороны заявили, что нефтебазу атаковали около 50 беспилотников и все они были сбиты. Однако кадры горящих резервуаров под звуки взрывов говорят об ином. "Нефтика" похуже горит, а вот "Лукойл" горит ох*ительно", – комментируют видео очевидцы.

28 августа дроны украинских разведчиков ударили по нефтебазе ФДКУ "Зенит" в районе Котельнича Кировской области – это опять более тысячи километров от украинских границ.

"Атака на нефтебазу была осуществлена дронами-камикадзе украинского производства", – сообщил РБК-Украина источник в ГУР.

Местные Telegram-каналы писали про серию взрывов и пожар, который возник в двух резервуарах нефтебазы. "ФДКУ "Зенит" является объектом вражеского ВПК и обеспечивает топливом оккупационные войска ВС РФ", – добавил источник.

Это далеко не весь список атак за последний год. С января 2024 года украинские Силы обороны регулярно бьют по российскому тылу, заставляя Кремль изобретать разные способы защиты своих НПЗ. Руководители нефтебаз стали массово скупать РЭБы и защитные щиты, но удары продолжались практически каждый месяц.

Всего за январь спецслужбы атаковали нефтебазу "Орелнефтепродукт" в городе Орел, "Петербуржский нефтяной терминал", нефтебазу в Клинцах Брянской области, в феврале была поражена нефтебаза "Полевая" в Курской области, в марте – НПЗ "Первый завод" в Калужской области, Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской, склад МПП Михайловского горно-обогатительного комбината в Курской и "Белгороднефтепродукт" в селе Долгое Губкинского городского округа.

В апреле прогремели две известные операции – удар по "Лукойлу" в Смоленской области и атаки на НПЗ в Нижнекамске и завод по сборке иранских дронов в Елабуге. В мае взрывы гремели на НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае, Волгоградском НПЗ Калужской области и Рязанском НПЗ. В июне украинские спецслужбы атаковали нефтебазу в Белгородской области, а в июле – нефтеперерабатывающий завод в Рязани, снова в Туапсе и нефтебаза в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.

НПЗ в Нижнекамске (фото: Getty Images)

"Урожайным" для спецслужб стал август – украинские дроны били по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области, базу "Вятка" в Кировской области, нефтебазу Губкинская в Белгородской области, нефтебазу "Кавказ" в Пролетарске и в Санкт-Петербурге.

В большинстве случаев ГУР и СБУ официально не говорят о своей причастности к операциям, но источники РБК-Украина в спецслужбах регулярно сообщают о новых и новых ударах по российской нефтепромышленности и не только. Какое-то время западные союзники Украины даже пытались остановить эти атаки, заявляя о том, что они могут повлиять на мировую экономику. Но вскоре эти дискуссии утихли.

Энергетическая и портовая инфраструктура

2 марта в российском Екатеринбурге на территории электроподстанции прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщили о яркой вспышке и грохоте в районе подстанции "Калининская". Пропагандисты сначала долго не могли признать, что взорвалась именно электроподстанция, а потом заявили, что на ней произошло короткое замыкание.

Стоит добавить, что это предприятие давало электроэнергию для трех российских оборонных заводов, а значит, как и в случае с НПЗ, является законной военной целью для Украины. Тем не менее, в ГУР сообщили, что в "инциденту" причастны сами россияне.

"На территории России есть действительно неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить скорее единственным законным способом от кровавого путинского режима", – добавил Юсов.

Россия впервые ударила по энергетической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. За фактически два года атак по ТЭС и трансформаторным подстанциям в стране образовалась довольно критическая ситуация с энергетикой. Спустя какое-то время Киев смог дать свой ответ. Первый взрыв прозвучал 9 января 2024 года на предприятии "Орелэнерго" – очевидцы сообщили, что дрон "упал" на здание, а источники РБК-Украина добавили, что это работа ГУР.

Позже был Екатеринбург, а потом – 2 апреля неизвестные подорвали электроподстанцию в оккупированном Севастополе. Местные писали о ночных взрывах и последовавшем за ними блекауте на полгорода. "Губернатор" города Михаил Развожаев, как это и полагается у россиян, сразу же сообщил, что "хлопок" – это технологическое нарушение на подстанции.

Затем 15 апреля была масштабная атака беспилотников по подстанциям в восьми областях РФ вследствие совместной операции ГУР, СБУ и ССО, 20 апреля дроны ударили по электроподстанции в Брянской области, а в июле взрыв прозвучал на двух подстанциях в Белгородской области, в результате чего остановилась работа электрометаллургического комбината в Воронежской области.

Украинские спецслужбы также не стали забывать об оккупированных украинских и российских портах. В декабре 2023 года в Феодосии атаковали "Морской нефтяной терминал". На его территории были расположены около 30 резервуаров с топливом, которое шло на нужды российских военных. Позже журналист российского "Радио Свобода" Марк Крутов опубликовал спутниковый снимок после атаки, заявив, что "видимых повреждений не зафиксировано".

Аэродромы

За два с половиной года большой войны украинцы, сами того не желая, запомнили названия российских аэродромов – Саваслейка, откуда взлетают МиГи, Морозовск, Оленья. Когда эти слова стали фигурировать не только в предупреждениях украинских Воздушных сил о вылете самолетов, а в новостях об атаках, их упоминание стало вызывать не только негативные эмоции.

16 августа украинские силы ударили дроном-камикадзе по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области. Результат не мог не радовать – беспилотник уничтожил самолет МиГ-31К, два самолета Ил-76 и повредил около пяти других носителей российских ракет. В минобороны, как обычно, заявили, что "инцидент" исчерпан и существенных повреждений нет, но источники РБК-Украина говорят об обратном.

Еще одна результативная атака произошла 27 июля – украинский беспилотник ударил по "Оленье" в Мурманской области. Как итог – повреждены стратегические бомбардировщики Ту-22М3. В эту же ночь были атакованы два аэродрома – в городе Энгельс Саратовской области и в "Дягилево" Рязанской. Россияне очень болезненно переживают каждый удар по аэродрому, потому что их авиация – это инструмент для масштабных обстрелов Украины. Поэтому самолеты прячут и постоянно дислоцируют. Тем не менее, украинским силам их удается найти.

Аэродром Энгельс (фото: Getty Images)

Как подтверждение – ряд атак по местам "скопления". Из самых знаковых – уничтожение бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае, удар по аэродрому "Энгельс-2" (минус три Ту-95МС и семеро военных РФ), "Эйск" (сгорели два Су-25 и четверо военных РФ, повреждены многоцелевые истребители Су-30СМ, два военно-транспортных самолета, один самолет-амфибия БЕ-200), атака на аэродром Халино, в результате которой украинские спецслужбы ликвидировали руководство российского 14-го авиаполка, и даже удар по авиабазе РФ в Сирии.

Объекты ВПК

Не меньших успехов украинские спецслужбы добились в атаках на военно-промышленный комплекс РФ. К примеру, для того, чтобы поврежденные самолеты было сложнее чинить, 17 апреля беспилотники ГУР ударили по авиационному заводу имени Горбунова в Казани. Там россияне производили и ремонтировали бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Источник РБК-Украина сообщил, что взрывы на заводе прозвучали около 10 часов утра. Перед взрывами сработала сирена и рабочих стали выводить с предприятия. Официально местные власти не стали сообщать о повреждениях, но Росавиация заявили, что аэропорты в Нижнекамске и Нижнем Новгороде временно останавливают свою работу, что довольно красноречиво говорит о результатах спецоперации.

Одна из знаковых атак произошла 11 ноября, когда три из четырех дронов поразили Смоленский авиационный завод – он, среди прочего, производит ракеты Х-59. Еще один удар украинские разведчики произвели по Редининскому заводу под Тверью. Предприятие изготавливает уникальную продукцию для космической и авиационной отрасли РФ, в частности, синтетическое авиационное топливо децилин.

Предприятие в Елабуге (фото: росСМИ)

Список атак по ВПК РФ довольно длинный – удары по Тамбовскому пороховому заводу, Новолипецкому металлургическому комбинату (и не единожды), заводу "Базальт" в Туле, заводу "Щегловский Вал", который изготавливает комплексы "Панцирь", Котовскому пороховому заводу в Тамбове (по нему били дважды). Каждый раз картинка одна и та же – пока местные власти уверяют Кремль и общественность, что все в порядке и "хлопок" существенных повреждений не принес, реальность несколько иная.

Предатели

Отдельная категория операций украинских спецслужб – это ликвидация гауляйтеров, предателей и военных преступников. Источники РБК-Украина, рассказывая об их подготовке и ходе, всегда добавляют: "Они думали, мы их не достанем".

3 февраля 2024 года в городе Энгельс Саратовской области был убит командир экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95, 40-летний майор Олег Стегачев. В тот день он и его друг – командир огневых установок Сергей стояли возле гаражей, когда раздались три выстрела. Российские пропагандисты, которым, очевидно, была дана команда "тушить пожар", максимально обесценили это происшествие, заявив, что случился "какой-то бытовой конфликт". Примечательно, что во всех сообщениях прокремлевских СМИ так и не дали конкретную информацию о том, выжил ли Стегачев.

Зато конкретику в этот вопрос внесла украинская разведка. В этот же день она заявила, что Стегачев – командир экипажа и пилот одного из Ту-95, убит. Официально о смерти своего же военного в РФ так и не сообщили, как и не стали ее опровергать. В ГУР не стали говорить о своей причастности к операции, но в очередной раз упомянули об ответственности за военные преступления:"Мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки".

Еще два случая произошли на оккупированных Россией территориях. 6 марта в захваченном Бердянске прозвучал взрыв. Позже стало известно, что в результате подрыва погибла местная коллаборантка Светлана Самойленко – ее взорвали в автомобиле. В ГУР не стали брать на себя ответственность, но поделились подробностями биографии погибшей Самойленко.

Скриншот видео

После захвата города женщина добровольно пошла на сотрудничество с россиянами. За рвение ее наградили должностью в оккупационной администрации – так называемый "военный комендант", полковник ВС РФ Бардин назначил Самойленко на пост "заместителя мэра". Муж и сын также присягнули на верность российской армии. Сама Самойленко занималась, в основном, тем, что запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в "выборах".

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Украинские силовые и разведывательные ведомства прямо не берут на себя ответственность за все операции, которые проходят на территории врага. В ГУР, комментируя "инциденты" в РФ, отмечают, что главные задачи подобных спецопераций – снижение военного потенциала России. Разведчики перерезают пути логистики, бьют по предприятиям российского ВПК, атакуют аэродромы и создают в России проблемы с топливом.

"Огонь — наша главная санкция, но в то же время мы применяем и другие методы воздействия на противника: значительные достижения есть, например, у киберспециалистов ГУР МО, очень плодотворно работающих вместе с активистами украинского IT-сообщества в киберпространстве агрессора", – отмечает представитель ГУР Андрей Черняк.

Среди самых успешных операций в ГУР упоминают ликвидацию самолетов – одного дальнего радиолокационного обнаружения А-50, стратегического бомбардировщика Ту-22М3, а также повреждение и уничтожение ряда истребителей, включая "гордость" россиян – Су-57.

Кроме того, разведчики отмечают работу на море. С помощью разработки украинских специалистов – ударного дрона MAGURA V5 спецслужбы уничтожили почти двадцать российских кораблей.

"Если оценивать прошлый год работы ГУР МО Украины, могу сказать, что это был период масштабирования нестандартных, неожиданных и болезненных действий для московитов. Мы твердо продолжаем двигаться по этому пути и дальше", – добавил Черняк.