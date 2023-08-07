RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Огненное HIMARS-шоу. Сырский показал видео уничтожение позиции оккупантов

Фото: HIMARS уничтожил позицию россиян у Бахмута (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать врага по всей линии фронта. ВСУ удалось ударом HIMARS уничтожить позицию россиян.

Видео уничтожения оккупантов показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Как рассказал Сырский, на Бахмутском направлении аэроразведчик 30-й ОМБр с позывным "Вялый" нашел МСТА-Б россиян. Он передал координаторы оператору НIMARS.

"Один точный выстрел и позиция оккупантов вместе с боеприпасами уничтожена до основания", - написал Сырский.

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области

Утром 7 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска пытаются атаковать и вернуть утраченные позиции на нескольких участках фронта. Атаки происходят в районе Старомайорского и севернее Бахмута. В общем, ВСУ на данном участке продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось, а у Клищиевки перехватить инициативу мешает артиллерия.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ