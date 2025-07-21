В огне дома, супермаркет и детсад, город - в дыму от пожаров: последствия атаки на Киев

Отметим, что атака на Киев началась примерно в 23:00, 20 июля. Уже тогда рядом с Киевом были зафиксированы вражеские дроны и были предупреждения, что может быть слышна работа ПВО.

Однако действительно громкие звуки взрывов в столице стало слышно в 01:33. Начиная с этого момента враг в течение нескольких часов постоянно атакует Украину дронами.

Известно, что последствия вражеской атаки фиксируются как минимум в четырех районах столицы - Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Соломенском.

Подробнее о поврежденном из них ниже.

Дарницкий район

По состоянию на 04:01 начальник КГВА Тимур Ткаченко проинформировал, что в Дарницком районе столицы зафиксировано возгорание на крыше многоэтажки и нежилого здания.

Кроме того, фиксируется пожар в супермаркете.

Шевченковский район

В этом районе произошло возгорание в жилом доме. Еще по одному адресу горят балконы.

Днепровский район

По данным Ткаченко, здесь возник пожар в торговых рядах и зафиксировано падение обломков на территорию детского сада.

Обновлено в 04:39

"В Дарницком районе еще два пожара. Уточняем информацию о пострадавших", - сообщил Ткаченко.

Соломенский район

"В Соломенском районе пожар в нежилом здании", - пишет Ткаченко.

Другие повреждения

В сети сообщали о пожаре на станции метро "Лукьяновская". В частности, Telegram-каналы публиковали видео с сильным задымлением.

"В результате атаки поврежден вход станции метро. Предварительно без пострадавших", - уточнил Ткаченко в 04:22.

Обновлено в 04:39

"Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская". Пожара на станции нет. Сейчас там усилили режим проветривания", - написал Кличко.

Пострадавшие

Мэр Киева Виталий Кличко в своих соцсетях сообщал, что в Дарницкий, Днепровский, Шевченковский и Соломенский районы были вызовы медиков.

Однако подтвержденной информации о действительно пострадавших людях, пока не было.

Обновлено в 04:35

"В Днепровском районе, где произошло возгорание на крыше жилого дома, пострадавших нет. В Дарницком, где пожар в помещении детсада, тоже пострадавших не обнаружили", - уточнил Кличко.

Обновлено в 04:40

Ткаченко написал, что есть информация об одном погибшем человеке из-за атаки РФ.

Обновлено в 04:56

Тимур Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе госпитализирован мужчина с множественными ранениями.