В огне дома, супермаркет и детсад, город - в дыму от пожаров: последствия атаки на Киев

В ночь на 21 июля российские оккупанты массированно атакуют Киев дронами. В результате обстрелов в столице в нескольких районах зафиксированы пожары.
РБК-Украина собрало все, что известно по состоянию на сейчас.
Отметим, что атака на Киев началась примерно в 23:00, 20 июля. Уже тогда рядом с Киевом были зафиксированы вражеские дроны и были предупреждения, что может быть слышна работа ПВО.
Однако действительно громкие звуки взрывов в столице стало слышно в 01:33. Начиная с этого момента враг в течение нескольких часов постоянно атакует Украину дронами.
Известно, что последствия вражеской атаки фиксируются как минимум в четырех районах столицы - Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Соломенском.
Подробнее о поврежденном из них ниже.
По состоянию на 04:01 начальник КГВА Тимур Ткаченко проинформировал, что в Дарницком районе столицы зафиксировано возгорание на крыше многоэтажки и нежилого здания.
Кроме того, фиксируется пожар в супермаркете.
В этом районе произошло возгорание в жилом доме. Еще по одному адресу горят балконы.
По данным Ткаченко, здесь возник пожар в торговых рядах и зафиксировано падение обломков на территорию детского сада.
Обновлено в 04:39
"В Дарницком районе еще два пожара. Уточняем информацию о пострадавших", - сообщил Ткаченко.
"В Соломенском районе пожар в нежилом здании", - пишет Ткаченко.
В сети сообщали о пожаре на станции метро "Лукьяновская". В частности, Telegram-каналы публиковали видео с сильным задымлением.
"В результате атаки поврежден вход станции метро. Предварительно без пострадавших", - уточнил Ткаченко в 04:22.
Обновлено в 04:39
"Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская". Пожара на станции нет. Сейчас там усилили режим проветривания", - написал Кличко.
Мэр Киева Виталий Кличко в своих соцсетях сообщал, что в Дарницкий, Днепровский, Шевченковский и Соломенский районы были вызовы медиков.
Однако подтвержденной информации о действительно пострадавших людях, пока не было.
Обновлено в 04:35
"В Днепровском районе, где произошло возгорание на крыше жилого дома, пострадавших нет. В Дарницком, где пожар в помещении детсада, тоже пострадавших не обнаружили", - уточнил Кличко.
Обновлено в 04:40
Ткаченко написал, что есть информация об одном погибшем человеке из-за атаки РФ.
Обновлено в 04:56
Тимур Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе госпитализирован мужчина с множественными ранениями.
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