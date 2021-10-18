Воював на боці бойовиків: в Україні судитимуть керівника вагоноремонтної компанії

В Україні скерували обвинувальний акт проти керівника вагоноремонтного підприємства. В 2014 році чоловік вступив до незаконного збройного формування "Всевелике Військо Донське".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, керівника вагоноремонтного підприємства звинувачують в посяганні на територіальну цілісність й недоторканність України та участі у незаконних збройних формуваннях.

Зазначається, що у 2014 році чоловік вступив до НЗФ "Всевелике Військо Донське" окупаційної адміністрації РФ.

"Після цього спільно з іншими учасниками збройного формування зі зброєю в руках організовував та ніс службу на блокпостах, що були розташовані на автомобільній дорозі між населеними пунктами Словʼяносербськ і Трьохізбенка Луганської області по обидві сторони автомобільного мосту через річку Сіверський Донець", - пише пресслужба.

До його обов’язків в НЗФ входили:

розподіл функцій між учасниками;

контроль за діяльністю змін.

"Після вчинення цих злочинів громадянин України повернувся на підконтрольну уряду України територію, де очолював кілька підприємств у галузі залізничного транспорту, в тому числі державної форми власності", - додає пресслужба.