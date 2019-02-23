Військовий літак США пролетів над Росією

Літак пролетів в рамках Договору по відкритому небу

Американский военный самолет Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 пролетел над территорией России в ночь на 23 февраля в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Это полет стал первым с ноября 2017 года. По словам пресс-секретаря Пентагона Джейми Дэвиса, длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Как сообщается, Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года.

Напомним, Владимир Путин заявлял, что Российская Федерация примет "зеркальные и асимметричные меры" в случае размещения ракет США в Европе.

До этого глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.

Также РБК-Украина писало, что Пентагон анонсировал новую редакцию обзора противоракетной безопасности.