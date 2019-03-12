Воєнний кабінет Тимошенко презентував програму забезпечення житлом військових

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Як зазначається, програма забезпечення житлом стане заохочувальною частиною воєнного контракту

Воєнний кабінет кандидата в президенти України Юлії Тимошенко розробив програму забезпечення військовослужбовців Збройних сил України службовим житлом на період проходження служби і власним житлом на пільгових умовах. Про це заявив координатор Воєнного кабінету Андрій Сенченко, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Головне в цій програмі - система забезпечення власним житлом військовослужбовців. Вона стимулює молоду людину йти в армію, стимулює військових підписувати нові контракти і продовжувати службу в армії", - сказав він.

Андрій Сенченко наголосив, Україні потрібна не просто контрактна армія, а професійна контрактна армія. Для того щоб наші бійці були професіоналами, вони повинні бути вмотивовані служити тривалий строк, переконаний координатор Воєнного кабінету Юлії Тимошенко.

"Саме така програма, майже вперше в історії України, дає чіткі відповіді військовим, як реально отримати житло, а не обіцянки. І кожен з них зможе скористатися програмою практично з першого місяця своєї служби", - зауважив Сенченко.

Він також звернув увагу на те, що програма забезпечення житлом стане заохочувальною частиною воєнного контракту, також розробленого командою Тимошенко.

Зокрема, новий документ сформує принципово інші відносини між військовими та державою - повної поваги до всіх, хто служить у ЗСУ, і забезпечить гідну систему соціального захисту для військових та їх родин.