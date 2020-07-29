На військових базах США оголосили тривогу через навчальні пуски іранських ракет

Іран під час військових навчань запустив дві балістичні ракети, що змусило американських військових вжити заходів безпеки. Оголосили тривогу на військово-повітряній базі Аль-Дафра в ОАЕ і на авіабазі Аль-Удейд в Катарі.

Про це повідомляє AP.

Як наголошується, іранські військові запустили балістичні ракети підземного базування в рамках навчань за участю макета авіаносця в Ормузькій протоці.

В результаті запусків ракет військові США були приведені в бойову готовність.

Обидві бази знаходяться за сотні кілометрів від місця проведення навчань.

Нагадаємо, Іран проводить масштабні повітряні та морські навчання біля стратегічного місця в Перській затоці: серед іншого, військові відпрацьовують атаку на американський авіаносець.

Також РБК-Україна писало, що Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через загибель іранського генерала, командувача Корпусом варти ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані.