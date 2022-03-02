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Військові ССО попередили російських артилеристів: віднині - жодних полонених

Автор: Антон Федорців

Бійці Сил спеціальних операцій відреагували на масові обстріли українських міст артилерією Росії та обіцяють помститися всім окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

"Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких – ви, черв'яки, стали нашою ціллю номер один", – йдеться в заяві.

Українські спецпризначенці запевнили, що відтепер брати в полон російських артилеристів не будуть. Жодної пощади не буде, а благання пошкодувати не врятують.

"Кожен розрахунок, неважливо: командир, водій, навідник, заряджаючий – будуть зарізані, як свині. Сц*ть у штани, ми за вами вже прийшли. Зателефонуй мамі востаннє. Скажи, що скоро здохнеш, шакале. Ми не смерть, ми гірше!" – резюмували в ССО.

Нагадаємо, що на Миколаївщині взяли під варту три десятки окупантів після боїв за Баштанку.

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