Військові США закрили надсекретний об'єкт в Гуантанамо

Військові США перевели всіх найбільш небезпечних ув'язнених Гуантанамо з так званого надсекретного табору № 7, де діяли суворі умови утримання, у сусідній блок - табір № 5. Всі сорок в'язнів тепер переміщені з трьох об'єктів у два.

В так званому секретному таборі № 7 в умовах особливо суворого режиму утримувалися найбільш небезпечні ув'язнені.

Як стверджують в командуванні, ці зміни не ставлять під загрозу безпеку персоналу і не порушують чинні умови утримання ув'язнених. При цьому пояснюється, що це було зроблено, в тому числі для "скорочення операційних витрат".

Зазначимо, що спецтюрма в Гуантанамо розташована на військово-морській базі в затоці Гуантанамо на Кубі, в 15 км від однойменного міста. У 1990-ті роки тут був фільтраційний табір для біженців з Куби і Гаїті, які намагалися перебратися в Сполучені Штати. Рішення про створення спецв'язниці на території бази прийняв Пентагоном в рамках антитерористичної програми адміністрації президента Джорджа Буша - молодшого.

У період з листопада 2001 року по березень 2002 року адміністрацією Буша був виданий ряд указів, що стосуються установи в'язниці для особливо небезпечних злочинців, визначення їх статусу та створення спеціальних судових органів - військових комісій, що знаходилися у віданні міністерства оборони. Табір тимчасового утримання в Гуантанамо був переобладнаний і перепрофільований в повноцінне пенітенціарний заклад.

Нагадаємо, в 2018 році Дональд Трамп розпорядився згорнути програму щодо закриття в'язниці на базі Гуантанамо.

У 2013 році колишній президент США Барак Обама заявляв, що в'язниця Гуантанамо суперечить цінностям Сполучених Штатів і завдає шкоду країні.

Пізніше, 23 лютого 2016 року Обама, ще будучи на посаді президента США, представив план щодо закриття в'язниці в Гуантанамо.

"Давайте підемо вперед і закриємо цю главу, - сказав тоді Обама і додав: Я не хочу перекладати цю проблему на плечі наступного президента, ким би він не був".