Військові літаки РФ не залітали в повітряний простір України з початку війни

Військовий літака Російської Федерації з початку війни на Донбасі жодного разу не залітали в повітряний простір України. Російські винищувачі фіксувалися лише в Криму.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна завив командувач Повітряними силами Збройних сил України, генерал-полковник Сергій Дроздов.

За його словами, інформація, яка неодноразово поширювалась у ЗМІ і соцмережах про нібито порушення російських військових літаків українського повітряного простору не відповідає дійсності.

"Інформація, що відображає один з веб-серверів, наприклад, Flightradar, не є офіційною і може містити похибку. Військові літаки РФ в повітряний простір України не залітали, крім півострова Крим та акваторії Чорного і Азовського морів", - сказав Дроздов.

При цьому в небі Криму з початку 2014 року зафіксували 225 тисяч випадків порушення державного кордону України.

Раніше РБК-Україна писало, що повітряний простір України регулярно будуть патрулювати американські бомбардувальники.

Також повідомлялося, що суд наклав арешт на 65 літаків, які порушили порядок в'їзду і виїзду з окупованого Криму.