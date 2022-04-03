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За військові злочини в Україні повинен відповісти не тільки Путін, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за скоєні на українській території військові злочини повинен відповісти не тільки Володимир Путін. До відповідальності повинні бути притягнуті всі, хто віддавав злочинні накази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу CBS.

"Було б несправедливо брати тільки (Путіна - ред.). Всі воєначальники, всі, хто віддавав вказівки і розпорядження, повинні понести відповідне покарання", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання про притягнення до відповідальності винних у військових злочинах.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch почала документувати військові злочини, вчинені російськими окупантами в Україні.

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