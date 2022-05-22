Військові отримали від "Метінвесту" техніки на 10 млн гривень

"Ми вдячні за допомогу, яку нам надали. Ця допомога дозволить нам забезпечити повітряними очима найменші наші підрозділи на полі бою. Дуже важливо, щоб наш ворог не мав спокою вночі. І якраз оце обладнання для можливостей нічного ведення бою дуже важливе для наших хлопців на передовій", - каже Руслан Сухов, офіцер відділу експлуатації авіаційних систем сухопутних військ ЗСУ.

Військові зазначають, що ця допомога - не перша, яку вони отримують від "Метінвест".

"Ми продовжуємо співпрацювати з цією компанією упродовж багатьох років. Попереду ще будуть приходити безпілотніки, турнікети, засоби захисту", - розповідає радник голови Київської військової адміністрації Олег Матвієнко.

Нагадаємо, за весь час війни "Метінвест" направила на допомогу Україні та українцям вже понад 1,2 мільярда гривень. Це каски, бронежилети, тепловізори та медичне оснащення, автомобілі та пальне.

Також компанія виділяє значні кошти на продукти харчування та облаштування для переселенців із гарячих точок України.