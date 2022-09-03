RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові показали, як укріплюють кордон з Білоруссю у Чорнобильській зоні

Фото: у Чорнобильській зоні військові укріплюють кордон (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують укріплювати кордон з Білоруссю. Правоохоронці посилюють оборону у Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко перевірив позиції захисників на півночі Київської області. Він поспілкувався з керівниками підрозділів, щоб забезпечити ефективну оборону.

"Цей напрямок залишається не менш загрозливим ніж інші, адже ми добре пам’ятаємо, що Білорусь дозволила підрозділам Збройних сил Російської Федерації здійснити вторгнення в нашу країну і через Чорнобильську зону", - зазначив Дейнеко.

Оборону на кордоні укріплюють загони прикордонників, Нацгвардії та поліції. У Чорнобильській зоні знищили під’їзді шляхи, облаштували необхідні оборонні елементи та інженерні загородження.

Також військові ведуть спостереження, попри активне застосування білоруськими військами засобів радіоелектронної боротьби.

Фото: у Чорнобильській зоні укріплюють кордон з Білоруссю (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Генштабі попередили про навчання в Білорусі, на яких військові, ймовірно, відпрацьовуватимуть захоплення частини України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧорнобильКордон з УкраїноюБілорусьГосударственная пограничная служба