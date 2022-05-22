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Військові пенсіонери зможуть отримувати гроші не тільки через Ощадбанк

Фото: військові пенсіонери зможуть обирати банк для виплати грошей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада дозволила військовим пенсіонерам обирати банк для виплати грошей. Раніше вони могли отримувати пенсії тільки через Ощадбанк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7337, ухвалений Верховною радою 22 травня.

"Метою проекту закону є усунення дискримінацій отримувачів пенсії - пенсіонерів з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей… у виборі установи банку, через яку виплачуються пенсії", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Зараз Ощадбанк є єдиним банком, в якому військовим пенсіонерам відкривають рахунки, на які органи Пенсійного фонду України перераховують пенсії для подальшої їх виплати.

Законом скасовано обмеження для осіб, які мають право на пенсійне забезпечення згідно з законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", щодо отримання пенсії виключно через установи Ощадбанку за місцем фактичного проживання пенсіонера.

Нагадаємо, у березні 2022 року в Україні були проіндексовані пенсії військовим пенсіонерам. Завдяки цьому їх середній розмір перевищив 8500 гривень.

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