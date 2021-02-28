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Військові М'янми відсторонили постпреда при ООН за підтримку протестувальників

Новость на русском → Янгон, Неділя 28 лютого 2021 05:40
Військові М'янми відсторонили постпреда при ООН за підтримку протестувальників Фото: протест у М'янмі (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Прийшли до влади в М'янмі військові звільнили постійного представника країни при ООН Чжо Мо Туна. Цей крок викликаний його закликом до світової спільноти вжити рішучих заходів з метою зупинити путчистів.

Про це повідомляє DW.

Постпред "зрадив країну" і "зловживав повноваженнями", повідомило державне телебачення республіки в суботу, 27 лютого.

Тун на засіданні Генеральної асамблеї ООН днем раніше закликав співвітчизників не припиняти протести проти путчистів.

Між тим, силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі і водомети. За відомостями поліції, понад 140 протестувальників затримані на акції в найбільшому місті М'янми, Янгоні. А в місті Моунъюа учасниця протестів загинула після вогнепального поранення, повідомляють місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот з-за поразки на виборах.

Як повідомляло РБК-Україна, під час розгону акції протесту в минулу суботу в М'янмі загинули дві людини і шестеро отримали поранення.

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