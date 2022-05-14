Військові кораблі РФ стали причиною загибелі дельфінів і деяких риб у Чорному морі

Масова загибель дельфінів і деяких видів риб змусила вчених занепокоїтися тим, що забруднення Чорного моря в результаті нападу Росії на Україну може мати довгострокові наслідки для екосистем в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За словами Угура Озсандикчі, провідного дослідника морського життя Синопського університету, з лютого до турецького узбережжя викинуло понад 100 дельфінів. Морські біологи підозрюють, що основною причиною, ймовірно, є шумове забруднення від військових кораблів на півночі.

Низькочастотні гідролокатори військових кораблів і підводних човнів безпосередньо заважають ехолокації дельфінів. Не вміючи орієнтуватися, дельфіни не можуть ідентифікувати здобич і тому можуть голодувати. Вони також можуть заплутатися і запанікувати, випадково запливаючи на скелі або на берег.

Повне розслідування причин і масштабів недавньої загибелі дельфінів може зайняти місяці або роки, оскільки більша частина берегової лінії недоступна для дослідників через війну. Проте за даними турецького фонду морських досліджень, ці смерті та інше забруднення, пов'язане з війною, можуть створити кризу в біорізноманітті регіону.

Шумове забруднення також впливає на багато популяцій риб, змушуючи їх далеко мігрувати. Це порушує місцеву екосистему, як і раптова загибель дельфінів, що знаходяться на вершині харчового ланцюга Чорного моря. Їх смерть може загрожувати цілим субпопуляціям, і може пройти багато років, перш ніж їх популяція оновиться.