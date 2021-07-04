Військові не виключають провокацій Росії під час навчань Sea Breeze

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа розповів, що не виключає провокацій з боку Росії під час навчань Sea Breeze у Чорному морі . Навчання Sea Breeze проводить Україна разом з міжнародними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю контрадмірала для "Радіо Свобода" .

Як розповів Неїжпапа, вздовж узбережжя окупованого Криму перебувають бойові кораблі російського Чорноморського флоту, а з квітня цього року там же постійно базуються кораблі Балтійського та Північного флотів Росії.

Російські кораблі, за словами контрадмірала, спостерігають за діями учасників військових навчань Sea Breeze.

"Таким чином, провокацій з боку Російської Федерації не виключаємо: на цей випадок на кораблях учасників Sea Breeze існують певні відпрацьовані процедури", - пояснив командувач ВМС України.