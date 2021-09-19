Військові Індонезії ліквідували найбільш розшукуваного бойовика країни. Лідер моджахедів Східної Індонезії Алі Калора був убитий в перестрілці з силами безпеки в ході контртерористичної кампанії в гірському районі Парігі Мутонг острова Сулавесі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Guardian .

Алі Калора був одним з двох бойовиків, убитих в перестрілці. Інший убитий - Джак Рамадана. Сили безпеки розшукують ще чотирьох членів групи.

Військовий начальник Центрального Сулавесі, бригадний генерал Фарід Макруф сказав, що "Алі Калора був найбільш розшукуваним терористом і лідером MIT", маючи на увазі Індонезійську абревіатуру моджахедів Східної Індонезії Mujahidin Indonesia Timur.

Парігі Мутонг межує з районом Посо, який вважається центром екстремізму в провінції.

Mujahidin Indonesia Timur присягнула на вірність ІДІЛ в 2014 році. Група взяла на себе відповідальність за кілька вбивств поліцейських і християн, які є релігійною меншиною.