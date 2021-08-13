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Військові на Донбасі потрапили під обстріл з мінометів та артилерії, є поранені

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Донбас, П'ятниця 13 серпня 2021 21:13
Військові на Донбасі потрапили під обстріл з мінометів та артилерії, є поранені Фото: на Донбасі поранили двох військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів та артилерії українські позиції на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу постраждали двоє українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування ООС.

Окупанти відкрили вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"В результаті обстрілу отримали поранення два військовослужбовці Збройних сил України. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника - середньої тяжкості, іншого - задовільний", - заявили у штабі.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь, щоб припинити ворожі дії бойовиків.

"Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в командуванні ООС.

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Військові на Донбасі потрапили під обстріл з мінометів та артилерії, є поранені
Військові на Донбасі потрапили під обстріл з мінометів та артилерії, є поранені
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