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Військові на Донбасі 5 разів потрапляли під обстріл бойовиків

Автор: Дмитро Левицький

Найгарячіша ситуація сьогодні біля Водяного

З початку 16 липня українські військовослужбовці на Донбасі 5 разів потрапляли під ворожі обстріли. Найгарячіша ситуація була поблизу Водяного, де бойовики вже тричі порушували режим припинення вогню.

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Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Так, опорні пункти українських військових в районі Водяного окупанти обстрілювали з гранатометів різних систем, зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також проросійські бойовики зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілювали українські позиції біля Старогнатівки, а проти оборонців Мар'їнки окупанти застосували ще й снайперську зброю.

Підрозділи Об'єднаних сил відповідали на агресивні дії противника прицільним вогнем по його позиціях, чим змушували повернутися до дотримання режиму "тиші". Серед українських військових з початку доби втрат не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні біля Новотошківського знайшли міну масового ураження російського виробництва, яка заборонена міжнародною конвенцією.

Крім того, заборонені міжнародною конвенцією міни застосували бойовики проти оборонців Новолуганського.

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