Військові в Чаді заявили про перемогу над повстанцями, з ними в бою загинув президент

Військові в Чаді заявили про перемогу в сутичках з повстанцями з угрупування "Фронт змін і згоди в Чаді (FACT)". Саме в бою з ними загинув президент країни Ідріс Дебі.

Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що президент Чаду Ідріс Дебі раптово загинув у сутичках з повстанцями на півночі країни. Дебі був одним із найдовших правителів Африки. Вперше він прийшов до влади під час збройного повстання в 1990 році. Тоді він захопив владу після повстання проти президента Хіссена Хабре і відтоді пережив різні заколоти проти власного правління. Виграв вибори у 1996, 2001, 2006, 2011 та 2016 роках.

Сутички з армією в Чаді розпочались 17 квітня. Генерал армії повідомив, що 300 повстанців було вбито і 150 взято в полон. За його словами, п'ять урядових солдатів було вбито та 36 поранено.

Нагадаємо, на початку 2019 року Ізраїль і Чад відновили перервані в 1972 році дипломатичні відносини.