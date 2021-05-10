Военные в Чаде заявили о победе над повстанцами, с ними в бою погиб президент

Военные в Чаде заявили о победе в стычках с повстанцами из группировки "Фронт перемен и согласия в Чаде (FACT)". Именно в бою с ними погиб президент страны Идрис Деби.

Армия Чада показала журналистам десятки пленных повстанцев. В то же время члены FACT не подтверждают завершение противостояния, отмечает Reuters.

В столице Чада Нджамене прошел импровизированный парад: военные проехали по центру города на танках и бронетехнике.

Напомним, 20 апреля стло известно, что президент Чада Идрис Деби внезапно погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны. Деби был одним из самых длительных правителей Африки. Впервые он пришел к власти во время вооруженного восстания в 1990 году. Тогда он захватил власть после восстания против президента Хиссена Хабре и с тех пор пережил различные мятежи против собственного правления. Выиграл выборы в 1996, 2001, 2006, 2011 и 2016 годах.

Столкновения с армией в Чаде начались 17 апреля. Генерал армии сообщил, что 300 повстанцев были убиты и 150 взяты в плен. По его словам, пять правительственных солдат были убиты и 36 ранены.

Напомним, в начале 2019 года Израиль и Чад возобновили прерванные в 1972 году дипломатические отношения.